Ik verdraag het niet

In de reeks desiderata ontdekt door de Blindelingse Greep in de RG-Collectie II is het tijd voor oudere versies van I can’t stand it.



Het origineel, The Soul Sisters, 1964

De eerste cover was van de Spencer Davis Group, zoals zoveel Britse beatgroepen altijd bereid zwarte VS-zangeressen te coveren (bekendste voorbeeld natuurlijk de Beatles met als toppunt Boys, dat als single werd ingetrokken omdat het “misverstanden opriep” haha.)



1964

En de versie van de zangeres van het uitgeschreeuwde verdriet, Linda Jones, die de uiterste consequentie hiervan vertoonde door op het podium in een dodelijke diabetische coma te geraken, ocharme.



1967