Hoe ik instort en huil

Nee, alleen Gene Pitney weet zijn ziel er zo in te leggen dat je denkt: dit is waar. Doet er niet toe of het waargebeurd is. Het is al reddeloos bij het instrumentale begin en het einde doet je zelf als luisteraar snikken.

Moreel de echte Christmas nr.1 van 1964, niks I’m in love with her and I feel fine….

I can see

You’re slipping away from me

And you’re so afraid

That I’ll plead with you to stay

So I’m gonna be strong

I’ll let you go your way

Love is gone

There’s no sense in going on

And your pity now

Would be more than I could bear

So I’m gonna be strong

I’ll pretend I don’t care

I’m gonna be strong

And stand as tall as I can

I’m gonna be strong

And let you go along

And take it like a man

(the best I can – JDS)

When you say it’s the end

I’ll just hand you a line

I’ll smile and say

Don’t you worry I’m fine

And you’ll never know darling

After you kissed me goodbye

How I’ll break down and CRY.



I’m gonna be strong, 1964

Toch is er een minder doorleefd origineel.



Frankie Laine

En een vrouwelijke versie uit dezelfde tijd. Jackie kan ik niet negeren.



1964

I’ll hand you a line als uitdrukking heb ik nu pas begrepen na opzoeken. Ik verstond altijd send you a line en begreep er dus nog minder van. “Ik neem je er tussen” betekent het (wist u het?)