De speelplaats

Al een hele tijd geleden heb ik dit opmerkelijke Northern Soulnummer beloofd in de muziekrubriek. Het wordt wel eens tijd.

Moet je nagaan, nu heb je goochelafbeeldingen waarop je meteen een foto van de hoes kunt vinden. Maar zo’n vijftien jaar geleden moest ik voor een Italiaanse dansvloersampler mijn fotohoesje scannen om het op de collage van het album te krijgen. Ik ben inmiddels niet meer in zo’n kring, in Youtubetijden is het uitwisselen van muziek zoals u hier dagelijks merkt nogal veranderd… (Er zijn ook andere muziekmedia, Youtube is vooralsnog het gebruiksvriendelijkst – ja, we weten dat het inmiddels ook van goochel is).

Ik presenteer u:



The playground, Anita Harris, 1967

Dit nummer heeft een jaar in mijn eigen hitlijst gestaan en jaren later kwam ik er achter dat het ook een jaar lang in de Britse top-50 heeft verbleven. Het is eerder langsgekomen, noem mij maar nicht als u durft omdat ik hier graag bij zwijmel:



Just loving you, 1967