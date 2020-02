Het land dat wil leven

Een land, opgegeven door het kapitaal – in Nederland is er ook nogal wat van. De bevolking kan het bot worden toegeworpen van erkenning van eigen taal – naast het Fries het Nedersaksisch van Groningen en verder naar het zuiden tot in Gelderland, Limburgs, Zeeuws misschien.

Het Occitaans, de taal van de hoofse poëzie van de Middeleeuwen, is geen status van belang toegekend in het Frankrijk van de overwinnaars.

En waar is het linkse regio-nationalisme post-1968 gebleven, waarvan Marti hier getuigt? Uit de dagen van de strijd om de Larzac, het oprichten van Longo maï. Dubbele weemoed.

Marcelin Albèrt was de leider van opstandige wijnboeren in 1907, de Commune van Narbonne (Narbona) is vermoedelijk die van maart 1871 toen er ook de Commune van Parijs was (het kan ook 1907 bij de wijnboerenopstand zijn) en zij die gedood zijn door de Kruisvaarders; de Katharen, naamgevers van de ketters, wier uitroeiing handig samenhing met de Franse kolonisatie van wat nu het zuiden van Frankrijk is.

Es lo ciprès quilhat

La Corbièra salada

Es lo vilatge mòrt

La tèrra abandonada

Vos vau parlar d’un país

Que vòl viure

Vos vau parlar d’un país

Que morís

La tèrra la coneissètz

Es la vòstra, amics

Es la teuna, vinhairon

Tu me disiás ma maire :

“Ont vas viure mon filh ?”

Tu me disiás ma maire :

“N’i a tant que son partits !”

E Marcelin Albèrt

E la Comuna de Narbona

E los qu’an tuat los Crosats

E Marcelin Albèrt

E la Comuna de Narbona

Totis los qu’an cantat: Libertat !

Ma maire me rementi

De tot çò que disiás

Vòli cantar lo vent

Que parla en lenga d’òc

E Marcelin Albèrt

E la Comuna de Narbona

E los qu’an tuats los Crosats

E Marcelin Albèrt

E la Comuna de Narbona

Totis los qu’an cridat: Libertat !

Vos ai parlat d’un país

Que vòl viure

Vos ai parlat d’un país

Que vòl viure!

*

Geveld is de cipres

De Corbières verzilt

Dood is het dorp

Het land verlaten

Ik ga u spreken van een land

Dat wil leven

Ik ga u spreken van een land

Dat sterft

Het land, jullie kennen het

Het is het uwe, vrienden

Het is van jou, wijnboer

Moeder, je hebt mij gezegd

“Waar ga je wonen, mijn zoon?”

Moeder, je hebt mij gezegd

“Er zijn er zoveel vertrokken!”

En Marcelin Albèrt

En de Commune van Narbonne

En zij die gedood zijn door de Kruisvaarders

En Marcelin Albèrt

En de Commune van Narbonne

Allen die hebben gezongen: Vrijheid!

Moeder, ik herinner me

Alles wat je gezegd hebt

Ik wil als de wind zingen

Die spreekt in de taal van Òc

En Marcelin Albèrt

En de Commune van Narbonne

En zij die gedood zijn door de Kruisvaarders

En Marcelin Albèrt

En de Commune van Narbonne

Allen die het hebben uitgeschreeuwd: Vrijheid!

Ik heb u gesproken van een land

Dat wil leven

Ik heb u gesproken van een land

Dat wil leven!

(Mijn vertaling, gebaseerd op wel heel eenvoudige cursus Occitaans)



Lo país que vòl viure, [Claude] Marti, 1973