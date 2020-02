Deze van het Andrew Oldham Orchestra staat dan eindelijk op YT, door hemzelf er op gezet zo te zien. De themetune van Chris Denning op Radio London, een deejay à la Jimmy Saville achteraf maar dat wisten we toe niet (en hij deed niet zo mal als Saville).

Ik heb dit op een Northern Soulgig er eens tussendoor gestopt en de vloer bleef vol.



Right of way, 1964