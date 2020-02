Laten we in het verleden gaan leven

Een jaar of tien heb ik een eigen lijst bijgehouden, zoiets als de Adje Bouman top-10, maar dan van mijzelf (in de hoogtijdagen van De Muziek was het een top-70). Waartoe? Ooit zou de wereld van mijn Goede Smaak weten, maar nu moest het even Geheim blijven.

Ergens in 1969 moest ik voor de voorgeschreven dag, zondag – de dag van Pick of the Pops en de Luxemburg top-20, en de Fab Forty van London natuurlijk – valsspelen om dit onmiddellijk op 1 te doen belanden doordeweeks. Het gedoogde geen uitstel.

Happy and I’m smiling

Walk a mile to drink your water

You know I’d love to love you

And above you there’s no other

We’ll go walking out

While others shout of war’s disaster

Oh, we won’t give in

Let’s go living in the past

Once I used to join in

Every boy and girl was my friend

Now there’s revolution, but they don’t know

What they’re fighting

Let us close our eyes

Outside their lives go on much faster

Oh, we won’t give in

We’ll keep living in the past



Living in the past, Jethro Tull, 1969

Grappig evengoed, dit was “progressieve muziek”

Het was nog niet langsgeweest, bemerkte ik toen ik deze van Collective Consciousness Society (CCS) onder leiding van Alexis Korner wilde plaatsen gisteren. Bij dezen alsnog.



CCS, 1972