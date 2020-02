Folkklassieker du jour: Joe Hill

Wie kan er beter de klinkende overwinning van links bij de Ierse parlementsverkiezingen begeleiden dan Ierland’s Rode Troubadour, Luke Kelly? Kelly werd geboren in november 1940, in één van de armste wijken van Dublin. Hij groeide op in een éénkamerwoning. Het toilet moest gedeeld worden met zeven andere gezinnen. Luke zou zijn hele leven een hartstochtelijke socialist en een al even hartstochtelijke Ierse nationalist blijven. In Nederland zijn socialisme en nationalisme vrijwel niet te combineren. In Ierland – enkele eeuwen een uitgebuite Engelse kolonie – ligt dat écht heel anders.

Luke Kelly is er voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor dat het rebelse karakter van de authentieke Ierse volksmuziek niet verloren is gegaan, ondanks pogingen van het reactionaire katholieke establishment Ierse folk van zijn angel te ontdoen.

Hier Luke’s ode aan het leven van de Amerikaanse IWW-activist Joe Hill. Hill werd in 1915 het slachtoffer van een gerechtelijke moord.

I dreamed I saw Joe Hill last night

Alive as you and me

Says I “But Joe, you’re ten years dead”

“I never died” said he

“I never died” said he

“In Salt Lake, Joe,” says I

Him standing by my side

“They framed you on a murder charge,”

Says Joe, “I never died,”

Says Joe, “I never died,”

“The copper bosses, they shot you, Joe”

“They filled you full of lead”

“Takes more than guns to kill a man”

Says Joe, “and I ain’t dead.”

Says Joe, “and I ain’t dead.”

And standing there as big as life

And smiling with his eyes

Says Joe, “What they forgot to kill”

“Went on to organize.”

“Went on to organize.”

From San Diego up to Maine

In every mine and mill

Where working men defend their rights

It’s there you’ll find Joe Hill

It’s there you’ll find Joe Hill!

I dreamed I saw Joe Hill last night

Alive as you and me

Says I, “But Joe, you’re ten years dead”

“I never died,” said he

“I never died,” said he

Uitgelichte afbeelding: Joe Hill – Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=606729