Gedachtenis van Gayle McCormick deel 1

Het idee kwam over mij om iets – eigenlijk De Plaat – van Gayle McCormick in de rubriek te plaatsen. De zangeres is ergens in de jaren zeventig uit zicht verdwenen, in Northern Soulkringen meende men haar tenslotte gevonden te hebben, als bibliothecaresse in Grand Rapids.

Klinkt mooi, misschien kom ik er nog wel, ben er eerder geweest en dan zou ik haar in ieder geval de groeten namens de scene doen.

Het moet evenwel om een naamgenote gaan. In de biografieën die ik tegenkom wordt geen Grand Rapids vermeld. De reden dat ze online staan is haar overlijden aan longkanker, bijna vier jaar geleden. Daar word ik ook niet vrolijk van. Het bericht heb ik gemist.

Overigens is haar wel te kennen gegeven dat zij nog steeds gewaardeerd werd ook al had zij het opgegeven en dat deed haar goed in haar laatste dagen.

Letterlijk blue eyed soul, ik besteed bij dezen een serie aan haar.

Eerst maar eens een versie van dit nummer dat ik het beste uitgevoerd vind door de Walker Brothers. Andere versies en het origineel moeten ook maar eens langskomen en dan hoop ik niet uit te hoeven leggen waarom ik de Walker Brothers het best vind. Maar de versie van Gayle McCormick kan toch ook wel.



Stay with me [baby], 1972