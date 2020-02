Smith, of A Group Called Smith, heette oorspronkelijk The Smiths. Ze zijn uiteengegaan voordat die andere Smiths er waren, maar of die ook die naam hadden kunnen kiezen als de eersten hem niet veranderd hadden voor de eerste plaatopname, is de vraag.

Dit nummer is al eens in een andere versie langsgekomen, maar nog geen origineel of Bekende Versie. Die komen nog langs, in het kielzog van de Gedachtenis van Gayle McCormick (deel 2 is dit), de zangeres van Smith.



You don’t love me, 1969