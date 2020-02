Wat Bo Diddley en Rihanna verbindt

Zijlijn bij de Gayle McCormick-gedachtenis: hoe zit het met You don’t love me?

Dit geldt als het origineel.



She’s mine, she’s fine, Bo Diddley, 1955

Vreemde titel, en het wordt nog vreemder: Bo Diddley heeft een ander nummer dat You don’t love me heet



Het echoot wel dat andere nummer in zekere mate. 1959



Dawn Penn, de skaversie van 1967



Dawn Penn, de remix hit in 1994. Waarschijnlijk kent u het nummer hiervan, of van de volgende (of Beyoncé, maar van die versie is geen filmpje)



Rihanna, live op Barbados, waar zij vandaan komt. De plaatopname dateert van 2005.

En dit is de eerste versie die ik gekend heb. Er valt nog veel over dit nummer en de versies te zeggen, maar zes filmpjes is toch al meer dan genoeg.



Gary Leeds alias Walker, 1966. Eerste solosingle van een Walker Brother.