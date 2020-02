De vrijheid uw moeder!

Wonderlijk, nietwaar, geschreven door de openlijk homoseksuele (en dat was wat eind negentiende eeuw!) sandalenanarchist Edward Carpenter*): ontwaak, Engeland! We zijn al bijna zo ver dat het alleen over dat Engeland hoeft te gaan, de rest raken ze wel kwijt. En dit, dierbaren, is het EERSTE socialistische strijdlied van dat land, uit 1886. De tekst rolt over het filmpje.



England arise!, Birmingham Clarion Singers

*) Hij heeft de sandaal geïntroduceerd om precies te zijn. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat deze denker en doener nogal in de vergetelheid is verdwenen.