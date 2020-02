De duvel speelt er mee – ik dacht eerder op de dag dat er misschien maar eens tussendoor wat Moderne Dansmuziek van meer dan dertig jaar geleden langs zou moeten komen. En toen kwam het nieuws dat deejay/producer Andrew Weatherall was overleden, dus werd het deze Moderne Dansmuziek van 25 jaar geleden, maar dan van 2018. Hij ruste in vrede in de Eeuwige Danszaal.



99.9%, Craig Bratley, de 100%-remix van Andrew Weatherall