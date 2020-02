Gitaarklassieker du jour: I’m Going Home

Woodstock maakte supersterren van een aantal artiesten die tot dan óf onbekend waren (Santana) óf tot het tweede garnituur werden gerekend (Joe Cocker). Tot de laatste categorie behoort ook de Britse bluesband Ten Years After, wier gitarist Alvin Lee in de eerste helft van de jaren ’70 bekend stond als ‘de snelste gitarist ter wereld’. Die titel had Lee volledig te danken aan onderstaand fragment uit de film Woodstock. Ellenlange – en niet zelden stomvervelende – gitaarsolo’s waren destijds de orde van de dag, maar de band slaagt er hier in het 11 minuten spannend te houden.

Uitgelichte afbeelding: By Jim Summaria, http://www.jimsummariaphoto.com – Contact us/Photo submission, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5521048