Deep soul of deep country, Reconsider me

GlobalInfo beveelt een tournee van Dayna Kurtz door de Lage Landen aan. Eerlijk gezegd kende ik haar niet maar haar hartverscheurende versie van dit nummer nam mij wel meteen voor haar in. De vraag is wel of je dit vlak kunt brengen.



Reconsider me, 2013

Hello baby, yes it’s really me

After the wrong I’ve done

Guess you’re surprised to see me here at your door

Like a sparrow with a broken wing

Who’s come back to beg you reconsider me

Oh, reconsider me

I can’t make it without your love, you see

Just let me and I’ll love you eternally

Oh baby, reconsider me

I learned the truth about the so-called good life

It was just a candle too short to burn the night

Now there’s a darkness in my heart

I bring to you in plea

Oh light my way again reconsider me

Oh reconsider me

I can’t make it without your love, you see

So just let me and I’ll love you eternally

Oh baby reconsider me

Maar dit is natuurlijk “eigenlijk” van Johnny Adams. Deep soul met country-inslag.

Het ontlokt mij een vloek bij het terughoren “gvd wat is dit prachtig”.



1969

Die versie zou voor origineel moeten doorgaan, ware het niet dat de auteursversie pas na tientallen jaren alsnog is uitgebracht. Verneem ik.



Margaret Lewis, met Myra Smith op gitaar. De demo dateert van 1965