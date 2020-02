Iedere nacht als ik alleen slaap

Het merkwaardige is dat Hank Locklin in 1966 een gekuiste versie van The last thing on my mind zong – een prachtige versie verder – waarin dat alleenslapen was weggepoetst.*)

De countryscene was er niet progressiever op geworden en dat is maar doorgegaan, een spiegel van de steeds schijnheiliger geworden moraal in de VS.

Send me the pillow that you dream on

Don’t you know that I still care for you?

Send me the pillow that you dream on

So darling, I can dream on it, too

Each night while I’m sleeping oh, so lonely

I’ll share your love in dreams that once were true

Send me the pillow that you dream on

So darling, I can dream on it, too

Send me the pillow that you dream on

Maybe time will let our dreams come true

Send me the pillow that you dream on

So darling, I can dream on it, too

I’ve waited so long for you to write me

But just a memory’s all that’s left of you

Send me the pillow that you dream on

So darling, I can dream on it, too

So I can dream on it, too

De eerste versie van dit lied van Hank Locklin is nog helemaal in de western swingstijl



1949

Deze kende ik nog niet voor ik aan deze post begon en heremijntijd wat een slijmerij zeg



Frank Simon and the Million-Aires, 1957

Het was voor Hank Locklin wel aanleiding het opnieuw op te nemen en het werd een bescheiden hit. Meer in Nashvillestijl, maar nog net niet helemaal.



1958

Ik vrees dat u dit nummer vooral als iets Nederlands kent. Wie weet doen we die ook nog wel eens. Dit is de hitversie van na Hank Locklin, duidelijk geënt op de tweede versie.



Johnny Tillotson, 1962

Er zijn vele, zeer vele versies. Deze kan ik niet overslaan nu.



Everly Brothers, 1963

*) Die folkklassieker is nog niet langsgeweest. Morgen dan!