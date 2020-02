Weggaan zonder vaarwel

Belofte maakt schuld, en die wordt ingelost, maar dat er zoveel vast zat aan dit nummer met zijn talloze versies wist ik niet tot ik tot plaatsing hier overging…

The last thing on my mind van Tom Paxton uit 1964, allereerst het origineel van de auteur.

It’s a lesson too late for the learning,

Made of sand, made of sand.

In the wink of an eye my soul is turning

In your hand, in your hand.

Are you going away with no word of farewell,

Will there be not a trace left behind?

I could have loved you better, didn’t mean to be unkind.

You know that was the last thing on my mind.

You’ve got reasons a-plenty for going—

This I know, this I know—

For the weeds have been steadily growing.

Please don’t go, please don’t go.

Are you going away with no word of farewell,

Will there be not a trace left behind?

I could have loved you better, didn’t mean to be unkind.

You know that was the last thing on my mind.

As I lie in my bed in the morning

Without you, without you,

Each song in my breast dies a-borning

Without you, without you.

Are you going away with no word of farewell,

Will there be not a trace left behind?

I could have loved you better, didn’t mean to be unkind.

You know that was the last thing on my mind.

Bij Judy Collins in 1964 duikt een ander couplet op

As we walk on my thoughts keep a tumblin’

Round and round, round and round

Underneath our feet the subway rumblin’

Underground, underground

Dit is de eerste versie die ik gekend heb:



Hank Locklin, 1966. Zijn versie is dus niet de enige die het alleen-in-bed overslaat.



Sandy Denny in een hartverscheurende versie, 1967

En hoe doorleefd het kan zijn illustreert Phil Everly die op het punt van scheiden stond.



1970

Het Belgische duo Miek & Roel maakte er in 1972 Niet slecht bedoeld van.

Wie op liefde een luchtkasteel wil bouwen

Bouwt op zand, bouwt op zand

Net als water loopt illusie en vertrouwen

Uit m’n hand, uit m’n hand

Ga je zo van me weg zonder woord van vaarwel

Zonder spoor van wat eens is geweest

Ik kon meer van je houden, je hebt je gekwetst gevoeld

Maar weet, dat had ik echt niet slecht bedoeld

Daar het onkruid van het wantrouwen groeide

Om ons heen, om ons heen

En je zag hoe wij uit elkander groeiden

Ging je heen, ging je heen

Ga je zo van me weg zonder woord van vaarwel

Zonder spoor van wat eens is geweest

Ik kon meer van je houden, je hebt je gekwetst gevoeld

Maar weet, dat had ik echt niet slecht bedoeld

Al m’n woorden van spijt hoor ik sterven

In m’n mond, in m’n mond

Een herinnering breekt eenzaam aan scherven

Op de grond, op de grond

Ga je zo van me weg zonder woord van vaarwel

Zonder spoor van wat eens is geweest

Ik kon meer van je houden, je hebt je gekwetst gevoeld

Maar weet, dat had ik echt niet slecht bedoeld

Weer een nacht die zich buigt voor de morgen

Waar ben jij, waar ben jij

En de dag stroomt me tegen met z’n zorgen

Draai weer bij, draai weer bij

Ga je zo van me weg zonder woord van vaarwel

Zonder spoor van wat eens is geweest

Ik kon meer van je houden, je hebt je gekwetst gevoeld

Maar weet, dat had ik echt niet slecht bedoeld

Maar weet, dat had ik echt niet slecht bedoeld

Mooie beelden van dierbaar Heverlee/Leuven in de late winter. Wat het verband is met de tekst zal degene die het geplaatst heeft weten.

Bij de mij onbekende Maartje van Neygen wordt het zydeco in het Nederlands…



2013

Dit moeten maar even genoeg versies zijn.