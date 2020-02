O ja, een ander draadje – Collective Conscious Society. Een cadeautje voor deze dag.

Walking after you

I’m Walking

Walking after you

Thinking, talking, walking all my ways with you

Dreaming

Dreaming over you

Dreaming

Dreaming over you

Scheming

Scheming what to do

Dreaming and a scheming

Spending all my dreams on you

Singing

Singing for you

Moving and a going

And singing all my songs for you



Walking, Collective Conscious Society, 1971