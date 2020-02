In de rubriek Zij Die Ons Ontvielen ook nog even Claire Bretécher, striptekenares van grote klasse, chroniqueuse van de met de post-1968-kater worstelende middenklasse.

Zie Les frustrés en de serie Agrippine, bijvoorbeeld.

En in dit filmpje zijn enkele cartoons als begin opgenomen.

Het nieuws komt nu pas hier binnen, zij is 10 februari overleden.

Nou vooruit, een tekenfilmpje van Agrippine. Op YT kunt u vervolgdelen vinden.