Weggespoeld door de plee van je hart

Het is geen fraaie titel, hij getuigt van meer woede en wrok dan de gangbare tekst. Een al evenzeer indenkbaar gevoel.

I’m thinking tonight of my blue eyes, het wegreizen “ver over zee” doet bij deze traditional eerder denken aan Europa waarbij de trouweloze naar Amerika is.

North Carolina Ramblers, 1927

Maar er zijn ook Franstalige varianten uit de Bayou:



Joe & Cléoma Falcon, Mes yeux bleus

De wijs is op allerlei teksten toegepast, die komen nog wel eens.

‘T would have been better for us both had we never

In this wide and wicked world had never met

For the pleasure we’ve both seen together

I am sure, love, I will never forget

[Refrein] Oh, I’m thinking tonight of my blue eyesWho is sailing far over the seaOh, I’m thinking tonight of my blue eyesAnd I wonder if he ever thinks of me

Oh, you told me once, dear, that you loved me

You said that we never would part

But a link in the chain has been broken

Leaves me with a sad and aching heart

[Refrein]

When the cold, cold grave shall enclose me

Will you come, dear, and shed just one tear

And say to the strangers around you

A poor heart you have broken lies here

Hank Snow – jaartal niet bekend vooralsnog, wel duidelijk uit de western swing-tijd.



Eddy Arnold & the Tennessee Plowboys, 1947

Speciaal voor de gevangenen van Folsom Prison maakte Johnny Cash er dit van



Flushed from the bathroom of your heart, 1968