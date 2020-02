Ook in de rubriek Zij Die Ons Ontvielen: Simon Posthuma van ontwerpgezelschap The Fool, dat ook een plaat heeft gemaakt. En met zijn toenmalige echtgenote Marijke Koger nog een lp, waarvan deze single een hit is geworden in Nederland. Geproduceerd door Booker T. Jones, ja, dat moet je weten.



I saw you, Seemon & Marijke, 1972

De schaamte die mij bekruipt bij het terughoren (ja, ik heb het plaatje) wordt weer goedgemaakt bij het zien van de ontwerpen van Marijke Koger.

Rust in vrede, Simon.