De zwarte roos van Texas. Gedachtenis van Aad Bos

Aad Bos was een van de weinigen die de omgeving van Hilversumse radio bevolkten die ook iets van de muziek afwist. Niet alleen jazz maar ook (andere) Americana. Bij hem hoorde ik voor het eerst “echte” hillbillymuziek als deze – ik weet niet of hij dit als origineel gedraaid heeft, vermoedelijk wel. Een les.



The yellow rose of Texas, Da Costa Woltz’s Southern Broadcasters, 1927

Ten grondslag hieraan heet een door slaven in Texas gezongen lied – er is verwantschap te horen



Little Log Cabin in the Lane, Uncle John Scruggs, ca. 1930

Het betoog ging over de militarisering van populaire muziek in de Verenigde Staten in de jaren vijftig, waarvan dit toch wel een treffend voorbeeld is. Van een danswijsje voor de houten hut naar een mars met vlaggen van schande.



Mich Miller, 1955

Bedankt, Aad.