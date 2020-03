Aan de onbekende man

De laatste nacht van Radio Caroline in 1968 heb ik intens luisterend meebeleefd. Dat was 3 maart. Het was inmiddels 20 maart 1980 toen het zendschip op een zandbank liep en zonk. Nu veertig jaar geleden. Er waren alleen vier deejays en een kanarie aan boord, wat knap onverantwoord was. Nick Richards draaide dit als laatste plaat live. Zou niet mijn keuze zijn,*) maar krijgt zo wel dramatische lading.



To the unknown man, Vangelis (1977)

Deejays en kanarie hebben de schipbreuk overleefd.

De Nederlandse jock aan boord zou later Sky Radio oprichten en binnenlopen (ik zeg niks…).

Uitgelichte afbeelding: Door Kapetan Nikolios – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3258659

*) Dat was namelijk deze, dezer dagen acht jaar geleden