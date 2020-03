Het lied van de huidige Chileense revolutie

Deze bewerking van het lied van Victor Jara is het strijdlied van de huidige Chileense revolutie geworden. Een keur van Chileense artiesten:

[Verso 1 – Roberto Márquez, Mon Laferte, Joe Vasconcellos y Denisse Malebrán] El derecho de vivirSin miedo en nuestro paísEn conciencia y unidadCon toda la humanidadNingún cañón borraráEl surco de la hermandad [Estribillo – Fernando Milagros y Fran Straube] El derecho de vivir en paz [Verso 3 – Javiera Parra y Pedro Piedra, Francisca Valenzuela, Tommy Boysen] Con respeto y libertad (libertad)Un nuevo pacto social[“Pollo” González y Manuel García] Dignidad y educaciónQue no haya desigualdad[Camilo y Abel Zicavo (Moral Distraída), Camila Moreno] La lucha es una explosiónQue funde todo el clamor [Estribillo] El derecho de vivir en paz [Puente] Paz, paz, el Chile quiere paz, paz, paz[Recitado] Mon Laferte: Con respeto y libertad, y un nuevo pacto social; que no haya desigualdadRoberto Márquez: ¡Sentimiento!“Pollo” González: ¡Éjale!Manuel García: Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñarLalo Ibeas: ¡Vamos, vamos, este es el cambio! ¡Viva Chile mierda! [Verso 4 – Nano Stern, Augusto Schuster, Gepe] Es la paz nuestra canciónEs fuego de puro amorEs palomo palomarOlivo del olivar [Verso 5 – Benjamín Walker y Paz Court, Kanela (Noche de Brujas) y Eli Morris] Es el canto universalCadena que hará triunfar [Estribillo – Gepe y Consuelo Schuster] El derecho de vivir en paz [Puente 2 – Coro, Princesa Alba y Gianluca] La la la la, la la laLa la, la la la la laLa la la la, la la laLa la, la la la la laEs el canto universalCadena que hará triunfar [Coda] El derecho de vivir en pazEl derecho de vivir en paz (el derecho, el derecho)El derecho de vivir en paz (el derecho, el derecho)… [Final – Cami] El derecho de vivir en paz



Musicxs de Chile, oktober 2019

De originele tekst:

El derecho de vivir

Poeta Ho Chi Minh

Que golpea de Vietnam

A toda la humanidad

Ningún cañón borrará

El surco de tu arrozal

El derecho de vivir en paz

Indochina es el lugar

Más allá del ancho mar

Donde revientan la flor

Con genocidio y napalm

La Luna es una explosión

Que funde todo el clamor

El derecho de vivir en paz

Indochina es el lugar

Más allá del ancho mar

Donde revientan la flor

Con genocidio y napalm

La Luna es una explosión

Que funde todo el clamor

El derecho de vivir en paz

Tío Ho, nuestra canción

Es fuego de puro amor

Es palomo palomar

Olivo de olivar

Es el canto universal

Cadena que hará triunfar

El derecho de vivir en paz

Es el canto universal

Cadena que hará triunfar

El derecho de vivir en paz

El derecho de vivir en paz



De na de staatsgreep van Pinochet vermoorde zanger Victor Jara, 1971