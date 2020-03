La llorona, het verhaal van de dolende vrouw die weent om de kinderen die zij zelf vermoord heeft – het motief is misschien wel pre-1492, de tekst heeft heel wat veranderingen en aanvullingen ondergaan. Nu is het een strijdlied tegen de femicidio, met alweer gewijzigde tekst.

Het is een traditional die al eerder opgenomen zou moeten zijn dan in 1948 maar vooralsnog weet ik niet of we die op YT kunnen vinden.

Todos me dicen el negro, Llorona

Negro, pero cariñoso (Bis)

Yo soy como el chile verde, Llorona

Picante pero sabroso (Bis)

Ay de mi, Llorona Llorona,

Llorona, llévame al rio(Bis)

Tápame con tu rebozo, Llorona

Porque me muero de frio (Bis)

No se que tienen las flores, Llorona

Las flores del campo santo (Bis)

Que cuando las mueve el viento, Llorona

Parece que están llorando (Bis)

Ay de mi, Llorona Llorona,

Llorona, llévame al rio(Bis)

Tápame con tu rebozo, Llorona

Porque me muero de frio (Bis)

La luna es una mujer, Llorona

Y por eso el sol del España (Bis)

Anda que bebe los montes, Llorona

Porque la luna la engaña (Bis)

Ay de mi Llorona, Llorona

Llorona, de una campo lio (Bis)

El que no sabe de amores, Llorona

No sabe lo que es martirio (Bis)

Yo te soñaba dormida, Llorona

Dormida te estabas quieta (Bis)

Pero en llegando el olvido, Llorona

Soñé que estabas despierta (Bis)

Si porque te quiero quieras, Llorona

Quieres que te quiera mas

Si ya te he dado la vida, Llorona

Que mas quieres? Quieres mas?

Ay de mi, Llorona

Llorona de ayer y hoy (Bis)

Ayer maravilla fui, Llorona

Y ahora ni sombra soy (Bis)

Salías del templo un día, Llorona

Cuando al pasar yo te vi (Bis)

Hermoso huipil llevabas, Llorona

Que la virgen te creía (Bis)

Ay de mi Llorona

Llorona de azul celeste (Bis)

Y aunque me cueste la vida, Llorona

No dejare de quererte (Bis)

No se que tienen las flores, Llorona

Las flores del campo santo (Bis)

Que cuando las mueve el viento, Llorona

Parece que están llorando (Bis)



Trio Perla de Occidente, 1948



Joan Baez, 1974



Chavela Vargas, 1993