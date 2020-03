Als het coronavirus inmiddels de inhoud van de dag bepaalt geldt dat ook voor de muziek.

De Parijse gitariste Margot Cotten heeft een blues aangepast aan het Nieuws van de Dag.



Corona Corona, in het Engels, vrees niet (of wel)

Over het bronnummer valt heel veel te zeggen, dat komt nog wel, we mogen allang in onze handjes knijpen dat de versie waarop Cotten zich beroept op YT te vinden is.



Corrina Corrina, Bob Dylan, 1963