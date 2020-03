Industrial klassieker du jour: Haus der Lüge

Einstürzende Neubauten op zijn toegankelijkst. Het is bijna – oh, gruwel – rock ’n roll! De fantastische tekst is van Blixa Bargeld. Een verkenning van de vier verdiepingen en de kelder van het Huis van de Leugens. De verhuurder is niemand minder dan God zelf, met wie het -voorspelbaar – niet goed afloopt.

Erstes Geschoss:

Hier leben die Blinden

Die glauben was sie sehen

Und die Tauben

Die glauben was sie hören

Festgebunden auf einem Küchenhocker

Sitzt ein Irrer, der glaubt

Alles was er anfassen kann

(seine Hände liegen im Schoss)

Zweites Geschoss:

Rolle für Rolle

Bahn für Bahn

Rauhfaser tapeziert

In den Gängen stehen Mieter herum

Betrachten die Wände aufmerksam

Suchen darauf Bahn um Bahn

Nach Druck- und Rechtschreibfehlern

Könnten nicht mal ihren Namen entziffern

Auf ins nächste Geschoss:

Welches, oh Wunder! nie fertiggestellt

Nur über die Treppe erreicht werden kann

–

–

–

–

–

–

–

Hier lagern Irrtümer, die gehören der Firma

Damit kacheln sie die Böden

An die darf keiner ran

Viertes Geschoss:

Hier wohnt der Architekt

Er geht auf in seinem Plan

Dieses Gebäude steckt voller Ideen

Es reicht von Funda- bis Firmament

Und vom Fundament bis zur Firma

Im Erdgeschoss:

Befinden sich vier Türen

Die führen

Direkt ins Freie

Oder besser gesagt. in den Grundstein

Da kann warten wer will

Um zwölf kommt Beton

Grundsteinlegung!

Gedankengänge sind gestrichen

In Kopfhöhe braun

Infam oder katholisch violett

Zur besseren Orientierung

Dachgeschoss:

Es hat einen Schaden

Im Dachstuhl sitzt ein alter Mann

Auf dem Boden tote Engel verstreut

(deren Gesichter sehen ihm ähnlich)

Zwischen den Knien hält er ein Gewehr

Er zielt auf seinen Mund

Und in den Schädel

Durch den Schädel

Und aus dem Schädel heraus

In den Dachfirst

Dringt das Geschoss

Gott hat sich erschossen

Ein Dachgeschoss wird ausgebaut

Gott hat sich erschossen

Ein Dachgeschoss wird ausgebaut

Lüge, Lüge

Ein Dachgeschoss wird ausgebaut

EPILOG

Untergeschoss:

Dies ist ein Keller

Hier lebe ich

Dies hier ist dunkel

Feucht und angenehm

Dies hier ist ein Schoss

