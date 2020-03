Industriële klassieker du jour: Comrade Enver Hoxha

Test Dept werd in 1981 opgericht in New Cross, een buitenwijk van London. De eerste ‘instrumenten’ plukte de band van de lokale afvalbelt. Industriëler wordt het natuurlijk niet. Onderstaande track is afkomstig van het album ‘The Unacceptable Face of Freedom’ uit 1986, toen het geluid iets toegankelijker was geworden. De band had een uitgesproken links-radicaal politiek profiel.

Enver Hoxha was van 1944 tot zijn dood in 1985 for all practical purposes dictator van Albanië. Hoxha was een overtuigd marxist-leninist die niks moest hebben van de ‘revisionisten’ in de Sovjet-Unie. Hij heeft Albanië gemoderniseerd, maar op de gebruikte methoden valt wel het eea aan te merken. Dissidenten werden geëlimineerd door de beruchte geheime politie of verdwenen – als ze geluk hadden – in werkkampen.

