Het volk vereend zal nooit meer worden verslagen

Dit is het eerste lied met tekst van de strekking “Het volk vereend zal nooit worden verslagen” (het werkt alleen in Romaanse talen volgens mij, daarin rijmt het als vanzelf) dat ik gekend heb. Het is een heel ander lied dan het weemoedige lied van Quilapayún van vlak voor de contrarevolutie in Chili, 1973. Ja, het is opnieuw tot leven gekomen in de straten van Chili, nu, althans pre-corona…

Maar dit is het lied zoals ik het heb horen zingen in postrevolutionair Portugal in de jaren zeventig. Het heet geschreven te zijn op de dag na de revolutie, door Ary dos Santos. En na bijna een halve eeuw fascisme aan de macht kan het niet droevig klinken.



Portugal ressuscitado, Tonicha, 1974

Depois da fome, da guerra

Da prisão e da tortura

Vi abrir-se a minha terra

Como um cravo de ternura

Vi nas ruas da cidade

O coração do meu povo

Gaivota da Liberdade

Voando num Tejo novo

Agora o povo unido

Nunca mais será vencido

Nunca mais será vencido

Vi nas bocas, vi nos olhos

Nos braços, nas mãos acesas

Cravos vermelhos aos molhos

Rosas livres portuguesas

Vi as portas da prisão

Abertas de par em par

Vi passar a procissão

Do meu país a cantar

Agora o povo unido

Nunca mais será vencido

Nunca mais será vencido

Nunca mais nos curvaremos

Às armas da repressão

Somos a força que temos

A pulsar no coração

Enquanto nos mantivermos

Todos juntos lado a lado

Somos a glória de sermos

Portugal ressuscitado.

Agora o povo unido

Nunca mais será vencido

Nunca mais será vencido

Ik zou de titel nooit geweten hebben als ik niet aangespoord door deze post bij de makker(s) van GlobalInfo was gaan zoeken.

Je gaat niet aan iemand uit een zingende menigte vragen, “zeg, hoe heet dit eigenlijk?” Dat lijkt namelijk vanzelfsprekend, maar dat was het niet.

De communisten in Frankrijk hebben hun eigen versie in verband met de Gilets Jaunes-opstand gemaakt. Gaat die nu door? Je moet nu met vergunning de straat op kunnen in Frankrijk en mocht je die niet hebben of niet willen tonen dan word je heel voorkomend door zes smerissen in elkaar gerost. Dit ter voorkoming van het verspreiden van De Ziekte, begrijpt u…



Le peuple uni jamais ne sera vaincu

