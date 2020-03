Het wordt goed

Nou wil ik niet moeilijk of wijsneuzig doen over You’ll never walk alone in de versie van Gerry and the Pacemakers, maar het beatmuziek noemen – u weet wel, van de bij elkaar klittende dorpsjeugd – nou nee.

En dat voor de band die de eerste twee achtereenvolgende Merseybeathits heeft gehad. You’ll never… was de derde nummer 1, en daarna was het met de grootste hits wel voorbij voor de band.

Dit is mijn voorkeursnummer van de band, de intro is langer dan ik gewend ben, dat zou op een lp- of ep-versie kunnen duiden.

It’s gonna be alright, alright, alright, it’s gonna be alright

The day you came my way

I knew I would stay

Close by your side

To keep you satisfied, it’s gonna be alright, alright, alright, it’s gonna be alright

When you look at me

In your eyes I can see

The love that grows each day

That’s why I’ve gotta say, it’s gonna be alright, alright, alright, it’s gonna be alright

Never thought I’d find a girl like you

Now I have I know I’ll never be blue

It’s gonna be alright, alright, alright, it’s gonna be alright

Every time we meet

My heart skips a beat

And now you’re here to stay

You’ll always hear me say, it’s gonna be alright, alright, alright, it’s gonna be alright

Never thought I’d find a girl like you

Now I have I know I’ll never be blue

It’s gonna be alright, alright, alright, it’s gonna be alright

Every time we meet

My heart skips a beat

And now you’re here to stay

You’ll always hear me say, it’s gonna be alright, alright, alright, it’s gonna be alright

It’s gonna be alright

It’s gonna be alright

It’s gonna be

Alright



It’s gonna be alright, 1964