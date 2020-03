Technopionier Gabi Delgado overleden

Gabi Delgado, de zanger van technopioniersband Deutsch Amerikanische Freundschaft (DAF), is gisteren overleden. Dat heeft medeoprichter Robert Görl vandaag bekend gemaakt. Over de doodsoorzaak heeft Görl niets gezegd.

DAF was in de vroege jaren ’80 een van de meest prominente vertegenwoordigers van de Neue Deutsche Welle. De minimalistische, maar zeer dansbare technopunk van DAF geldt als één van de belangrijkste voorlopers van de latere house en techno. Iedereen die destijds weleens op een dansvloer rondhing herinnert zich ongetwijfeld de hit Der Mussolini nog.

Der Mussolini kom je vandaag overal tegen. Niks mis mee, natuurlijk, maar wij pakken Alles ist Gut, de titelsong van het meeste succesvolle album van de band. Sei still/Schliesse deine augen/Bitte denk an Nichts/Glaube mir/Alles ist gut/Alles ist gut.

Sei still

Sei still

Bitte denk’ an nichts

Sei still

Still

Bitte denk’ an nichts

Mach’ die Augen zu

Bitte denk an nichts

Sei still

Still

Bitte

Bitte denk’ an nichts

Glaube mir

Glaube mir

Alles ist gut

Alles ist gut

Sei still

Schließe deine Augen

Denn alles ist gut

Alles ist gut

Sei still

Sei still

Bitte denk’ an nichts

Mach’ die Augen zu

Denn alles ist gut

Alles ist gut

Alles ist gut

Sei still

Still

