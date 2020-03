Liesbeth List overleden. Een ogenblik om er achter te komen dat dit niet over de laatkapitalistische consumptiemaatschappij ging maar over een liefde die ten einde loopt. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Dat had ik niet in 1974.

Verdwijn met de noorderzon nu een einde komt

Aan de jaren van leef maar raak



Te veel te vaak

Rust zacht, chansonnière, misschien een maatje te groot voor Nederland

Uitgelichte afbeelding: Door Anefo – Nationaal Archief (mogelijk 1964), CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30056907