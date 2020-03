Alan Merrill, als hij een Beroemd Muzikant is zal dat wel komen doordat hij I love rock’n’roll heeft geschreven, and cried all the way to the bank omdat Joan Jett en Britney Spears er pas echt succes mee hadden.

Het Virus heeft hem geveld.

Hij heeft wel heel wat meer gedaan – zanger zijn bij deze bluesband bijvoorbeeld.



Alcohol, Jon Tiven Group, 1999

