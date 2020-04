De wind zegt niets tot mij

Trova do vento que passa, Ballade van de wind die langsgaat. Gedicht/lied van verzet in Portugal van 1963, ruim voor de val van het regime.

Zelfs in de droevigste nacht

ten tijde van slavernij

is er altijd iemand die weerstand biedt

is er altijd iemand die zegt: NEE!



Manuel Alegre, de dichter van de ballade; gitaar: Carlos Paredes



Een uitvoering in Coimbra, ik herken de zanger met de baret als Vitorino, van wie ik meermalen een concert heb meegemaakt. De anderen kan ik helaas niet op naam brengen.