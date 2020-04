Gitaarklassieker du jour: Albatross

De eerste (en beste) incarnatie van Fleetwood Mac met een muzikale meditatie. Albatross is van de hand van Peter Green, de enige gitarist waarvan BB King koude rillingen kreeg. Psychische problemen, in combinatie met overvloedig LSD-gebruik, leidden uiteindelijk tot Green’s vertrek uit de band. Fleetwood Mac zou uitgroeien tot een wereld-act, Green zou in de relatieve obscuriteit verdwijnen.

Uitgelichte afbeelding: By W.W.Thaler – H. Weber, Hildesheim – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13409509