De hoge baas is naar de Kaaiman-Eilanden

Registratie van een uitvoering van Het apekot (in de oorspronkelijke versie van inmiddels 45 jaar geleden langsgeweest), Wondergem 2018.

Mong Rosseel is nog dezelfde, de Vieze Gasten zijn bijgewerkt en verjongd…

En de tekst is aangepast aan een tijd met Eisen voor Waar Men werkt, met wachtlijsten, langer door moeten werken tot uw pensioen en een gebrek aan nonnekes die u in bad stoppen…