Daar steek ik de straat niet voor over

Honor Blackman, vergeef het me, ik kende haar naam niet, Cathy Gale van de Avengers is Nederland ontgaan en Pussy Galore van Goldfinger, hm, ik zal wel niet opgelet hebben.

Maar goed, er wordt wat afgestorven en in haar geval niet aan COVD-19 want dat moet vermeld worden dezer dagen. Ik zie dat zij een lp heeft gemaakt met daarop een nummer dat ik ken van Dusty Springfield, maar dat vind ik niet op YT. Omdat de lp is gearrangeerd door de schrijver van het nummer weet ik dan niet eens zeker of de versie van Dusty het origineel is, godverhoede. Die morgen dan.



I wouldn’t walk across the street, 1964