Dolf Brouwers moet het in de naoorlogstijd geregeld voor de radio gezongen hebben. Hier doet hij het, inmiddels beroemd als Sjef van Oekel, bij Sonja Barend. Op de televisie nog wel. Prachtig gewoon, niet, je weet niet wat je hoort.

’t Alom bekende Nederland

Waar menigeen van hield

Is door de grote wereldbrand

Helaas ook deels vernield

De Betuwe, die sprookjestuin

Is nu geen sprookje meer

Maar bloeit, al ligt ze thans in puin

Weldra weer als weleer

Eens zal de Betuwe in bloei weer staan

Nog mooier en voller dan voorheen

Eens groeit op Walcheren weer goudgeel graan

We zullen herbouwen steen voor steen

We malen weer droog ’t land dat onder water staat

Traditie zegt dat Neerlands glorie nooit ten onder gaat

Eens zal de Betuwe in bloei weer staan

En groeit op Walch’ren goudgeel graan



reeds…