Ik wou dat ik nooit van je gehouden had

Deze versie van I wish I’d never loved you had ik een paar dagen geleden al beloofd, maar er moest altijd weer wat tussen komen. Geschreven door Mike Hawker, gearrangeerd door en met orkest van Ivor Raymonde, net als in de versie van Honor Blackman. Wat is het origineel?

Het was de b-zijde van de single All cried out die niet in het VK is uitgebracht maar wel in VS en bijvoorbeeld Nederland.

I wish I’d never loved you

I wish I’d never wanted you so much

And never thrilled to your touch

And I would not be lonely and crying

And hurting deep inside

Alone with a need that can’t be satisfied

I wish I’d never loved you

I wish I’d never given you my heart

And watch you tear it all apart

And I would not be tortured, tormented and cheated

And surely my heart would not be broken in two

I saw you with another

I watched you hold her tenderly

And I could see as you kissed her

You’d never come back to me, oh

I wish I’d never loved you, mmm

I wish you’d never burned me with your kiss

Oh, how can I go on like this?

And I would not be tortured, tormented and cheated

How I wish I’d never loved you

And I could see as you kissed her

You’d never come back to me

Oh, I wish I’d never loved you

I wish you’d never burned me with your kiss

Oh, how can I go on like this?

And I would not be tortured, tormented and cheated

How I wish I’d never loved you

Oh, I wish I’d never loved you

How I wish I’d never, no, no, never

I’d never loved you



1964

En dan de klemmende vraag, meer aan mijzelf dan aan u uiteraard: waarom vind ik dit nu wel goed en die nr.1 hit op zijn Italiaans niet? Die laatste heb geen soul meheer, dat maakt wat uit – en daarom zal het dan wel zo’n grote hit zijn geweest en kent u deze niet.

Alstublieft.