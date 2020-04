Mijn liefde is een blijvertje

Onbegrijpelijk dat ik “niet gevonden” krijg in de zoekmachine voor Krapuul, op dit nummer. Niet van Buddy Holly, niet van de Everly Brothers (aan wie Buddy het eerst had toebedacht, maar ze hebben het pas later op de plaat gezet) en niet van deze Engelse jongeheren.

In 1964 had je bakvissen die bekant hun hoogtepunt bereikten door het enkele kijken naar Brian of Mick, meisjes die er stukken ouder uitzagen dan hun leeftijdgenotes nu. Vreemd nietwaar (maar iets dergelijks viel mij op bij de Toespraak van Rutte, vergeleken met die van Den Uijl in 1973. Den Uijl had Ruttes vader kunnen zijn, bij wijze van spreken, maar in feite was hij een jaar jonger dan Rutte nu. De wereld zit vreemd in elkaar. Meer hierover een andere keer).

Dit is de eerste plaat die gedraaid werd op Radio Caroline die in het Paasweekeinde van 1964 in de lucht kwam. Als het al live is klinkt het net zo als op de plaat.



Not fade away, Rolling Stones