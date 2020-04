Als de crisis weer voorbij is liggen er lijken in het kamp

t Is niet dat ze zijn vergeten – Ze werden verklaard tot ramp

Als besmetting en racisme elkaar in de armen sluiten

Dan zijn het zij die vluchtten, die sluit de staat snel buiten

refr. Geef de armen maar de schuld

Voor het virus van de hebzucht

Geef de rijken maar weer geld

Voor ‘t vergiftigen van de lucht

Als de crisis weer voorbij is – Er op schouders wordt geklopt

Als de doden worden geteld – Dan worden ze snel verstopt

Als je dakloos en ontheemd bent en je ziek de straat op gaat

Dan zijn grenzen en deuren dicht voor ‘t gevaar dat je bestaat

refr.

Als de crisis weer voorbij is staat het leger aan de grens

Want er is geïnvesteerd in ‘t veredelen van de mens

Als de angst en als de haat zich weer eens tot de zwaksten richt

in plaats van aan te wijzen wie die ramp heeft aangericht

refr.

Als de crisis weer voorbij is en de leiders van de landen

de schandalen hebben begraven, dan ligt de vrijheid aan banden

Als de waarheid en de doofpot elkaar opnieuw hebben gevonden

Dan is ‘t wachten op een nieuwe pest en het snoeren van de monden

refr.



Joke Kaviaar (deel van Your Local Pirates)