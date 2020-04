Leve de macht van het volk!

Onbegrijpelijk, maar deze heb ik nog niet laten langskomen. Bij dezen dan. Het filmpje moet ontleend zijn aan een Russische film, dit terzijde.

Nao há velório nem morto

Nem círios para queimar

Quando isto der prò torto

Não te ponhas a cavar

Lembra-te cá do colega

Não tenhas medo da morte

Que daqui ninguém arreda

Se a CAP é filha do facho

E o facho é filho da mãe

O MAP é filho do Portas

Do Barreto e mais alguém

As aranhas anda o rico

Transformado em democrata

As aranhas anda o pobre

Sem saber quem o maltrata

As aranhas te vi hoje

Soldado, na casamata

Militares colonialistas

Entram já na tua casa

Vinho velho vinho novo

Tudo a terra pode dar

Dêm as pipas ao povo

Só ele as sabe guardar

Vem cá abaixo ó Aleixo

Vem partir o fundo ao tacho

Quanto mais lhe vejo o fundo

Mais pluralista o acho

Os barões da vida boa

Vaõ de manobra em manobra

Visitar as capelinhas

Vender pomada da cobra

A palavra socialismo

Como está hoje mudada

De colarinho a Texas

Sempre muito aperaltada

Fazendo o V da vitória

Para enganar o proleta

Hás-de vir comigo a glória

O Willy Brandt é macaco

O Giscard é macacão

O capital parte o coco

Só nao ri a emigração

De caciques e de bufos

Mandei fazer um sacrário

Para por no travesseiro

Dum cura reaccionário

Não sei quem seja de acordo

Como vamos terminar

Vinho velho vinho novo

Viva o poder popular, José Afonso, zanger van de Portugese Revolutie, 1975

Buitenkansje: de instrumentale versie van Júlio Pereira. Zolang het duurt.