Zoals eerder gezegd, voordat we zo ruw werden onderbroken, was ik begonnen aan een reeks muzieken van Alexis Korner en zijn diverse bands, Korner, de grondlegger van de witte Engelse blues.

Dit is van zijn eerste plaat, 10″, 1957, groepsnaam: Alexis Korner’s Breakdown Group, Music from the ROundhouse.

Een opwindende blues/skiffle-instrumental.



Roundhouse Stomp

