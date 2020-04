Tot het tijd is dat je weg moet gaan

Een nogal droevig lied over liefde die niet mag voortgaan – waarom is niet helemaal duidelijk. Ze komen “uit verschillende werelden”.

De schrijfster/zangeres van het origineel zal het ’t best weten. Dit is de “mannelijke” tekst. Elvis Presley had het ook op zijn repertoire.

You’re not a dream, you’re not an angel, you’re a woman

I’m not a king, just a man, take my hand

We’ll make a space in this lives that we planned

And here we’ll stay until it’s time for you to go

Yes, we’re different worlds apart, we’re not the same

We laughed and played at the start like in a game, oh Lord

You could have stayed outside my heart but in you came

And here you’ll stay until it’s time for you to go

Don’t ask why

Don’t ask how

Don’t ask forever

Lord love me, love me, love me, love me now

This love of mine has no beginning, it has no end

I was an oak now I’m a willow and I can bend

And tho’ I’ll never in my life see you again

Here I stay until it’s time for you to go

Oh yes, I’ll stay until it’s time for you to go



Zo zong de zangeres het in 1971, het nummer dateert van 1965



Four Pennies, 1965. De eerste versie die ik gekend heb.



New Birth, 1973. Re-make van een eerdere versie van de groep. Tikkeltje te zwaar aangezet wat schrijver dezes betreft.

Buffy Sainte-Marie is inheemse, maar daarbij ook Canadese. Zij heeft ook een Franse versie opgenomen, in 1967.

T’es pas un autre, t’es un homme, mon homme à moi.

J’suis pas une autre, je suis ta femme, ta femme à toi.

Et cet amour qui voit le jour entre nos bras

Restera nôtre jusqu’au jour où tu partiras.

Tu viens d’ailleurs, je suis jeudi, tu es dimanche.

J’aime les fleurs, tu aimes les pluies et les nuits blanches.

Tu m’es venu, d’ailleurs je ne t’attendais plus.

Et tu es moi jusqu’au jour où tu partiras.

Ne me demande pas comment.

Ne me demande pas pourquoi.

Dis-moi seulement, ‘je t’aime’,

Mon amour.

Ce grand amour qui se veut être le premier.

Ce grand amour qui se veut être le dernier.

Fragile aux pluies comme le coeur des saules-pleureurs.

Pleurera à l’heure où tu partiras.

Ne me demande pas pourquoi.

Ne me demande pas comment.

Dis-moi seulement, ‘je t’aime’,

Mon amour.

T’es pas un autre, t’es un homme, mon homme à moi.

J’suis pas une autre, je suis ta femme, ta femme à toi.

Et cet amour qui voit le jour entre nos bras.

Restera nôtre jusqu’au jour où tu partiras.