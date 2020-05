Bella Ciao voor 1 mei 2020

Vandaag is het 1 mei: de dag waarop we de rijke en gevarieerde geschiedenis van de sociale strijd vieren en de mensen herdenken die hun leven aan deze strijd hebben gewijd. Dit jaar is het ook de 75e verjaardag van de nederlaag van verschillende fascistische staten in Europa. Vaak wordt vergeten dat veel socialisten, communisten en anarchisten een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan deze overwinning. We moeten onszelf eraan herinneren dat hun strijd voor gelijkheid en solidariteit, en de strijd tegen het kapitalisme en extreem-rechts, vandaag de dag niet minder belangrijk is dan ooit tevoren.

Het is niet gemakkelijk om Mayday te vieren in tijden van een pandemie. Maar in een poging hier een bijdrage aan te leveren (en geïnspireerd door enkele Vlaamse kameraden), heb ik deze thuisopname gemaakt van een liedje dat deze week overal in de straten van Italië te horen is.

Deze versie van Bella Ciao is gebaseerd op arrangementen van Goran Bregovic en Rubin Jurgens. Met dank aan Jolien Geerlings voor de videobewerking. 😘.

Mathijs van de Sande:

via Doorbraak