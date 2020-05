Protestsong du jour: Beat Down Babylon

Say me no like the kind of BabylonSay me no dig them kind of wicked menFor I am a righteous rastamanAnd I am a dread dread one I manI and I gon beat down babylonI and I gon beat down babylonI and I must whip dem wicked menI and I must whip dem wicked menOh, what a wicked situationI and I starvingThis might cause a revolutionAnd a dangerous pollutionI and I gon beat down babylonI and I must beat down babylonI and I gon whip dem wicked menI and I gon beat down babylon

Whip dem, whip dem

Oh what a wicked situation

I and I time for salvation

This may cause a revolution

And a dangerous pollution

I and I must beat down babylon

I and I gon beat down babylon

I and I must beat down babylon

I and I must whip dem wicked men

Whip dem, whip dem

Uitgelichte afbeelding: Door Klaus-J. Kahle – Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4365973