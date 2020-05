RIP Dave Greenfield

Dave Greenfield, de toetsenist van The Stranglers, is zondag overleden aan Covid-19. Hij is 71 jaar oud geworden. Greenfield kampte al langere tijd met hartproblemen. Enige tijd geleden werd hij ter behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleek dat hij Covid-19 had.

The Stranglers waren de vreemde eend in de bijt tijdens de eerste Britse punkgolf. Om te beginnen waren het goede, ervaren musici, wat in een scene waarin amateurisme als een deugd gezien werd niet als aanbeveling gold. Daarnaast had de band met Jet Black een drummer die bijna 40 jaar oud was (bejaard!) en met Dave Greenfield een toetsenist (op zich al uitzonderlijk) met een snor. Desondanks hoorden ze er gewoon bij en maakten ze met The Sex Pistols, The Clash, The Damned en The Jam zelfs deel uit van de Grote Vijf.

Voor komende zomer was een afscheidstoernee aangekondigd, maar die is in verband met de coronapandemie uitgesteld. Het zal er nu waarschijnlijk niet meer van komen: The Stranglers zonder én Hugh Cornwell én Dave Greenfield….dat zijn The Stranglers natuurlijk niet.

Mijn favoriet, van het briljante debuutalbum Rattus Norvegicus:

Arnold zegt niet te kunnen beslissen en smokkelt op die manier maar liefst drie van zijn favorieten dit lijstje binnen:

No More Heroes mag volgens Arnold niet ontbreken (hij heeft een punt). Whatever happened to

Leon Trotsky?/He got an ice pick/That made his ears burn

Laurent’s favoriet is Golden Brown, een ode aan heroïne. Laurent bezweert dat dat niet de reden is waarom hij dit zo’n goede song vindt: “die ene tel extra in die maat 3/4 3/4 3/4 4/4”. Schitterende videoclip, btw:

Uitgelichte afbeelding: By Stranglers French forum – Stranglers French forum, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23446204