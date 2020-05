De dronkenman en de evenwichtskunstenares

Nee, nooit van gehoord – Aldir Blanc, Braziliaans componist en tekstschrijver. Twee dagen geleden overleden aan Het Virus. Bitter om op deze manier kennis te maken, maar je leert nog eens iets.

Dit is een lied uit de nadagen van het toenmalige militaire regime, dat amnestie aan het uitdelen was, wat de herinnering aan de verbannenen en doodgemartelden niet kon uitwissen.

Mede geschreven door João Bosco.

Caía a tarde feito um viaduto

E um bêbado trajando luto

Me lembrou Carlitos

A lua tal qual a dona do bordel

Pedia a cada estrela fria

Um brilho de aluguel

E nuvens lá no mata-borrão do céu

Chupavam manchas torturadas

Que sufoco!

Louco!

O bêbado com chapéu-coco

Fazia irreverências mil

Pra noite do Brasil

Meu Brasil!

Que sonha com a volta do irmão do Henfil

Com tanta gente que partiu

Num rabo de foguete

Chora

A nossa Pátria mãe gentil

Choram Marias e Clarisses

No solo do Brasil

Mas sei que uma dor assim pungente

Não há de ser inutilmente

A esperança

Dança na corda bamba de sombrinha

E em cada passo dessa linha

Pode se machucar

Azar!

A esperança equilibrista

Sabe que o show de todo artista

Tem que continuar



O bêbado e a equilibrista, Elis Regina, 1979



Vida nocturna, Aldir Blanc zelf, 2005

– Uitgelichte afbeelding van Elis Regina: Por Rubenilson23 – Obra do próprio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34648522