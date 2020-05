Medeoprichter Kraftwerk overleden

Florian Schneider, medeoprichter van Kraftwerk, is op 73-jarige leeftijd overleden aan kanker. Schneider richtte Kraftwerk in 1970 op met Ralf Hütter. De eerste albums deden weinig, maar de band brak in 1974 door met het klassieke Autobahn. In 2008 stapte Schneider om nooit helemaal duidelijk geworden redenen uit de band.

De invloed van Kraftwerk kan niet overschat worden. Volgens velen is het na the Beatles de meest invloedrijke band uit de geschiedenis. Iedereen, van David Bowie tot Radiohead, onderging de invloed van de band. Zonder Kraftwerk geen Low of Ok Computer, geen techno, geen electro-funk en waarschijnlijk ook geen industrial.. Zelfs hiphop had anders geklonken.

Arnold’s favoriet:

Mijn favoriet. Kraftwerk is vaker voorbij gekomen op Krapuul, maar de bekendste compositie van de band vreemd genoeg nog niet. Hier is hij, 23 glorieuze minuten lang:

Uitgelichte afbeelding: Door Ueli Frey – http://www.drjazz.ch/album/bilder/kw05.jpg. The photo comes from the collection of Kraftwerk photos made by Ueli Frey., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10498041