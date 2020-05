Little Richard en Woman Power

De EVerly Brothers hebben veel van Little Richard (en Ray Charles ook) geleend zonder er de ideale-witte-schoonzoon-nummers van te maken die Pat Boone er van maakte. (Die vent voerde campagne voor Trump in 2016, kejje nagaan hoe fout hij is).

Dat ze aan teksten sleutelden verrast mij, daar moet ik dus – even rekenen – zestig jaar later achter komen.

Lucille

You don’t do your daddy’s will

Lucille

You don’t do your daddy’s will

There’s ain’t nothing to you

But I love you still

Lucille

Please come back where you belong

Lucille

Please come back where you belong

I’ve been good to you baby

Please don’t leave me alone

I woke up this morning

Lucille was not in sight

Asked my friends about her

All their lips were tight

Lucille

Please come back where you belong

I’ve been good to you baby

Please don’t leave me alone

Ooohhhhhh

Lucille

You don’t do your daddy’s will

Lucille

You don’t do your daddy’s will

There ain’t nothing to you

But I love you still

Ooohhhhhh



De lp-/singleversie is van 1960. Dit is het Reunion Concert van 1983.

De oorspronkelijke tekst doet duister aan maar geeft niet de indruk dat hij door een man gezongen wordt. Little Richard, de genderbender, zoals gisteren al gezegd.

Lucille, you won’t do your sister’s will

Lucille, you won’t do your sister’s will

You ran off and married, but I love you still

Lucille, please, come back where you belong

Lucille, please, come back where you belong

I been good to you, baby, please, don’t leave me alone

I woke up this morning, Lucille was not in sight

I asked my friends about her but all their lips were tight

Lucille, please, come back where you belong

I been good to you, baby, please, don’t leave me alone, whoa

I woke up this morning, Lucille was not in sight

I asked my friends about her but all their lips were tight

Lucille, please, come back where you belong

I been good to you, baby, please, don’t leave me alone

Lucille, baby, satisfy my heart

Lucille, baby, satisfy my heart

I played for it, baby, and gave you such a wonderful start

De versie van de Everly´s is gebruikt bij de lancering van mediafenomeen Dolle Mina, dat overigens niet zo gepresenteerd werd op de teevee. Het programma heette meen ik Woman Power, was gemaakt door Dini Damave en Laurie Langenbach, en het begon met Lucille ondertiteld. En dat was schrikken, ja, tien jaar later. De wereld zou nooit meer hetzelfde zijn al hielden de broers die tekst nog aan in 1983.

De Beatles, die ook veel Little Richard in huis hebben gehaald, hielden zich aan zijn tekst. Nee, Brian Matthew (en dat in zo ongeveer het enige popprogramma op de BBC-radio in die tijd), dit is een tribuut aan Little Richard.



1963

Maar het is duidelijk waarom het mediastartschot van de Tweede Golf de Everlyversie gebruikte…