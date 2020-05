Op naar de top met Jenny

Het lot wilde dat ik herinnerd werd aan de Eerste Vreselijke Afwijzing in mijn leven. En ik heb er voor gezorgd dat het de Enige was, once bitten forever shy. Ik ben toch goed terechtgekomen hoor.

Enfin, ik was zeven en zij heette Jenny. Hee, toch nog even Little Richard!



Jenny Jenny, 1957. Verrek, dat jaar klopt ook (oei, ik laat te veel los)

Eigenlijk schoot mij deze in gedachten aan J. te binnen, maar het is een medley-cover, Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Opgedragen aan Jenny…

Oh see, C. C. Rider

I said see, what you have done now

Oh see, C. C. Rider

I said see, what you have done now

Ahh, you made me love you

Now, now, now, now your man has gone

Oh, I’m going with my baby

And I won’t be back ‘til fall, yeah

Oh, I’m going with my baby

And I won’t be back ‘til fall, yeah

And if I find me a new girl

I won’t be back at all

Ah, Jenny, Jenny, Jenny, won’t you come along with me

(Jenny, Jenny, woo, Jenny, Jenny)

Jenny Jenny, Jenny, won’t you come along with me

(Jenny, Jenny, woo, Jenny, Jenny)

I worry ‘bout you, baby, spendin’ nights in misery

Spinnin’, spinnin’, spinnin’, spinnin’ like a spinnin’ top

(Jenny, Jenny, woo, Jenny, Jenny)

Spinnin’, spinnin’, spinnin’, spinnin’ like a spinnin’ top

(Jenny, Jenny, woo, Jenny, Jenny)

Come along, baby, we’re gonna reach the top

Yeah, see, C. C. Rider

I said see, what you have done now

Oh see, C. C. Rider

Ah, come on see, baby, what you have done now

Ahh, you made me love you

Now, now, now, now your man has gone

Jenny, Jenny, Jenny, won’t you come along with me

(Jenny, Jenny, woo, Jenny, Jenny)

Jenny Jenny, Jenny, won’t you come along with me

(Jenny, Jenny, woo, Jenny, Jenny)

Come along baby, you ought to see us reel and rock

Spin, spin, spinnin’ like a spinnin’ top

(Jenny, Jenny, woo, Jenny, Jenny)

Spin, spin, spinnin’ like a spinnin’ top

(Jenny, Jenny, woo, Jenny, Jenny)



Jenny take a ride, 1965

Zowel op CC Rider als Jenny komen we nog terug.